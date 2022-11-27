الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وكندا اليوم في كأس العالم 2022

تعرف على الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 27 نوفمبر، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، والتي ستجمع بين منتخب كرواتيا ومنتخب كندا في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

يدخل منتخب كرواتيا هذه المواجهة باحثًا عن أول ثلاث نقاط في البطولة بعد التعادل السلبي أمام المغرب في المباراة الأولى، في حين سيحارب منتخب كندا في هذا اللقاء من أجل الفوز لضمان البقاء في المنافسة وتفادي الخروج المبكر من المونديال، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام بلجيكا بهدف دون رد.

موعد مباراة كرواتيا وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

اليوم: الأحد 27 نوفمبر 2022

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد خليفة الدولي

المعلق: خالد الحدي

القناة: beIN Sports HD 1 Max

التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وكندا اليوم في كأس العالم قطر 2022

منتخب كرواتيا

4-3-3

الحراسة: ليفاكوفيتش

الدفاع: يورانوفيتش ، لوفرين ، جفارديول ، سوسا

الوسط: مودريتش ، بروزوفيتش ، كوفاسيتش

الهجوم: فلاسيتش ، كراماريتش ، بيريسيتش

منتخب كندا

3-4-3

الحراسة: بوريان

الدفاع: ميللر ، فيتوريا ، جونستون

الوسط: ديفيز ، كوني ، هوتشنسون ، لاريا

الهجوم: هواليت ، دايفيد ، بوشانان

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