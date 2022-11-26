ضربة قاسية لمنتخب السعودية قبل المواجهة الحاسمة أمام المكسيك

يبدو أن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود أمام منتخب السعودية للتأهل للدور المقبل من منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث قد يكون هناك بعض الغيابات المهمة في صفوف الفريق في المباراة القادمة أمام المكسيك.

وبحسب التقارير، من المقرر أن تكون هناك بعض الغيابات المهمة في صفوف الأخضر السعودي قبل المواجهة الثالثة للفريق في منافسات دور المجموعات.

(Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

الغيابات تضرب منتخب السعودية قبل المواجهة الحاسمة أمام المكسيك

كشفت التقارير الرياضية غياب عبد الإله المالكي نجم المنتخب السعودي عن لقاء الفريق أمام المكسيك، وذلك بعد تحصله على بطاقة صفراء اليوم أمام بولندا هي الثانية له في المونديال، مما يعني عدم إمكانية المشاركة في اللقاء المقبل.

أيضًا من الممكن أن يفتقد رينارد ومنتخب السعودية لخدمات البليهي الذي تعرض للإصابة في مباراة بولندا بعد الدهس على يده بشكل غير مقصود من جانب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. ليظهر التألم الشديد على البليهي والذي تدخل الطاقم الطبي لتقديم العلاج له خلال المباراة.

يشار إلى أن منتخب السعودية يلاقي منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر 2022 في مباراة حاسمة للتأهل للدور المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس العالم 2022.

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