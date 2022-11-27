تعرف على الموعد والتشكيل المتوقع لمواجهة بلجيكا والمغرب في كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 27 نوفمبر، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، والتي ستجمع بين منتخب بلجيكا ومنتخب المغرب في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدخل منتخب بلجيكا هذه المواجهة متسلحًا بثلاث نقاط بعد الفوز في مباراته الأولى أمام كندا، في حين يطمح أسود الأطلس لتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل، خاصة بعد التعادل أمام كرواتيا في المباراة الأولى.

موعد مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم قطر 2022

اليوم: الأحد 27 نوفمبر 2022

الموعد: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الثمامة

المعلق: جواد بدة

القناة: beIN Sports HD 2 Max

التشكيل المتوقع لمواجهة بلجيكا والمغرب اليوم في كأس العالم قطر 2022

منتخب بلجيكا

3-4-2-1

الحراسة: كورتوا

الدفاع: ديندونكير ، ألدرفيريلد ، فيرتونخين

الوسط: كاستاني ، تيليمانس ، فيتسل ، كاراسكو

الهجوم: دي بروين ، هازارد ، باتشواي

منتخب المغرب

4-2-3-1

الحراسة: بونو

الدفاع: عطية الله ، أكرد ، سايس ، حكيمي

الوسط الارتكاز: أوناحي ، أمرابط

الوسط: زياش ، بوفال ، سليم أملاح

الهجوم: النصيري

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