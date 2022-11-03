الموعد والقناة الناقلة لمباراة ارسنال وزيوريخ في الدوري الأوروبي 2022-2023، والتفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم، تعرف على كل ذلك فيما يلي من خلال هذه المقالة.

يخوض نادي ارسنال اليوم مواجهة قوية على أرضه أمام نادي زيوريخ السويسري على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان الجانرز بقيادة أرتيتا قد حسموا التأهل خلال الجولات الماضية، حيث يتصدر النادي الإنجليزي ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، في حين أن زيوريخ يتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ارسنال وزيوريخ في الدوري الأوروبي

اليوم: الخميس 3 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الختامية لمنافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: الإمارات

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خالد الحدي

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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