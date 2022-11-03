جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد والمواجهات الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في عالم الساحرة المستديرة اليوم حتى بعد انتهاء ليالي الأبطال، حيث تلعب اليوم أقوى وأمتع المواجهات الكروية في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي، ومن ضمن اللقاءات الحاسمة اليوم حينما يلتقي نادي مانشستر يونايتد مع نادي ريال سوسيداد وصراع على الصدارة في المجموعة للوصول المباشر إلى دور الـ16.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

بطولة الدوري الأوروبي – الجولة السادسة

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ارسنال ضد زيوريخ – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

روما ضد لودوجوريتس – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

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