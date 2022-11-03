الموعد والقناة الناقلة لمباراة مان يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي 2022-2023، والتفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم، تعرف على كل ذلك فيما يلي من خلال هذه المقالة.

يخوض نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم مواجهة حاسمة وصعبة أمام نادي ريال سوسيداد الإسباني على ملعب "أنويتا"، وذلك في إطار الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

ويطمح الشياطين الحمر هذا المساء بقيادة المدرب المحنك تين هاغ لتحقيق انتصار مقنع وحاسم من شأنه أن يضع الفريق في صدارة المجموعة، وبالتالي تفادي المواجهات الإقصائية مع الأندية القادمة من دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مان يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

اليوم: الخميس 3 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الختامية لمنافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: أنويتا

الموعد: 8:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: سوار الذهب

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة