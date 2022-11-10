الموعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية وبنما التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضهما فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة اليوم.

يستعد منتخب السعودية اليوم لخوض مواجهة ودية أمام منتخب بنما، وذلك كجزء من التحضيرات والاستعدادات قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وكان مدرب الأخضر هيرفي رينارد قد بدأ المعسكر التدريبي للمنتخب في وقت سابق حقق خلاله الفوز على مقدونيا الشمالية وتعادل أمام ألبانيا وأمام هندوراس، وحقق الفوز على آيسلندا في المباراة الرابعة.

وستكون أولى مباريات منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية وبنما التحضيرية لكأس العالم 2022

اليوم: الخميس 10 نوفمبر 2022

المناسبة: مباراة تحضيرية لكأس العالم 2022

الملعب: محمد بن زايد

الموعد: 3:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: SSC

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام بنما اليوم في المباراة الودية

4-3-3

الحراسة: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد – حسان تمبكتي – عبد الإله العمري – محمد البريك

الوسط: محمد كنو – عبد الإله المالكي – أيمن يحيى

الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – فهد المولد

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