جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم المواجهات والمواعيد الكروية اليوم والقنوات الناقلة لها.

تتواصل اليوم المواجهات النارية في مختلف الدوريات العالمية، وذلك قبل بداية كأس العالم 2022 في قطر والذي لم يتبقى على انطلاقه إلا أيام معدودة، وأبرز مباريات اليوم تلعب في الجولة 14 من الدوري الإسباني حينما يلتقي ريال مدريد مع قادش، كما ينتظر عشاق اليوفي مباراة فريقهم هذا المساء أمام هيلاس فيرونا في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 14

فالنسيا ضد ريال بيتيس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

ريال مدريد ضد قادش – الموعد: 11:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 14

فيرونا ضد يوفنتوس – الموعد: 08:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

لاتسيو ضد مونزا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

مباريات تحضيرية لكأس العالم 2022

السعودية ضد بنما – الموعد: 03:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

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