الموعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضهما فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة اليوم.

يستعد ريال مدريد اليوم لخوض آخر مواجهة هذا العام في الدوري الإسباني أمام نادي قادش على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 14، حيث ستعود منافسات الليغا بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022.

ويتطلع الملكي بقيادة السيد أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز اليوم، خاصة بعد الخسارة أمام رايو فايكانو الجولة الماضية وضياع ثلاث نقاط أدت إلى توسع الفارق 5 نقاط مع صاحب المركز الأول في الليغا نادي برشلونة المتصدر برصيد 37 نقطة.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش اليوم في الدوري الإسباني

اليوم: الخميس 10 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة 14 في الدوري الإسباني

الملعب: سانتياغو برنابيو

الموعد: 11:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: عصام الشوالي

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

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