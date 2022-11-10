الموعد والقناة الناقلة لمباراة مان يونايتد وأستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023 نستعرضهما فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة اليوم.

يستضيف مانشستر يونايتد اليوم نظيره أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو (كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين).

ويتطلع مشجعي الشياطين الحمر أن يقدم فريقهم اليوم بقيادة تين هاغ الأداء المطلوب للفوز على أستون فيلا، خاصة بعد الخسارة أمامهم الأيام الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مان يونايتد وأستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية

اليوم: الخميس 10 نوفمبر 2022

المناسبة: الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

الملعب: أولد ترافورد

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: أحمد البلوشي

القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

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