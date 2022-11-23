خبر سار لعشاق منتخب السعودية عن ياسر الشهراني

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن العملية الجراحية التي خضع لها الظهير ياسر الشهراني بعد عودته إلى الرياض تكللت بالنجاح.

وتعرض صاحب الثلاثين عاماً لإصابة خطيرة نتيجة لاصطدامه بمواطنه الحارس محمد العويس أمس الثلاثاء في المباراة التي فاز فيها "الأخضر" على منتخب الأرجنتين أحد المرشحين للقب بهدفين لهدف في كأس العالم 2022.

عملية ياسر الشهراني تكللت بالنجاح

ونشر حساب المنتخب السعودي بياناً اليوم الأربعاء جاء فيه: "‎أجرى اللاعب الشهراني اليوم الأربعاء عملية جراحية في غدة البنكرياس في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض تحت متابعة الجهاز الطبي للمنتخب، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

"دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل".