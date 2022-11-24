جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في المجموعتين السابعة والثامنة والقنوات الناقلة.

سهرة الخميس اليوم ستكون برعاية كأس العالم 2022 الذي تنطلق فيه هذا المساء مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، حيث سيترقب عشاق السحر الكروي مباراة البرتغال وغانا، ومباراة راقصي السامبا منتخب البرازيل في أول مواجهة لهم أمام صربيا.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022 – دور المجموعات

سويسرا ضد الكاميرون – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

أوروغواي ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

البرتغال ضد غانا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

البرازيل ضد صربيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

خبر سار لعشاق منتخب السعودية عن ياسر الشهراني