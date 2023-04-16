النصر السعودي يعرض هذا المبلغ على زيدان لتدريب الفريق

البوابة – بعد إقالة المدير الفني لنادي النصر السعودي المدرب الفرنسي رودي غارسيا، يتصدر اسم زين الدين زيدان كأحد أبرز المرشحين لاستلام مهمة تدريب الفريق.

وجاء ترشيح زيدان لتدريب العالمي بطلب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تدخل في المفاوضات أيضًا، حيث بحسب "CBS Sports" فإن الدون يريد أن يتحرك النادي للتعاقد مع زيزو ليكون رجل المرحلة القادمة.

النصر السعودي يعرض هذا المبلغ الضخم على زيدان لتدريب الفريق

بحسب التقارير، فإن النصر السعودي قدم لزين الدين زيدان عرضًا خياليًا لتولي مهمة تدريب الفريق ومحاولة إنهاء الموسم بطريقة مميزة من خلال الظفر بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

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ويحتل حاليًا النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي خلف الاتحاد صاحب المركز الأول، وذلك بعد التعادل المخيب أمام الفيحاء والذي تم عقبه إقالة رودي غارسيا.

النادي السعودي عرض في البداية مهمة تدريب الفريق على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن الأخير رفض العرض موضحًا أنه يريد الاستمرار في تدريب نادي روما الإيطالي.

فيما بعد دخل العالمي في مفاوضات مع زيدان وعرض عليه تدريب الفريق لمدة موسمين مقابل الحصول على راتب 120 مليون دولار في الموسم الواحد، أي ما يعادل تقريبًا 450 مليون ريال سعودي.

يشار إلى أن زيدان تربطه علاقة طيبة برونالدو، حيث أن الدون لعب آخر ثلاثة مواسم له مع ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي، كما يعتقد صاحب الـ38 عامًا أن استلام زيدان مهمة التدريب ستزيد من حظوظ النصر بالفوز بلقب الدوري.