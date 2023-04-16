تشافي يعلق على إمكانية رحيل جافي إلى تشيلسي

البوابة – أكد مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أن نجم الوسط الشاب جافي لن يجد مكانًا أفضل مما هو فيه الآن، حيث تحدث حول ذلك بإصرار خلال تصريحاته الآخيرة.

وكان جافي قد تم ربط اسمه خلال الأيام الماضية مع نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد أن فشلت محاولات تسجيله في الفريق الأول للبارسا بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف في الليغا.

تشافي يعلق على اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع جافي

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة والمايسترو تشافي خلال تصريحات صحفية عندما سئل عن إمكانية رحيل جافي وقال: "لا أعتقد أن جافي سيكون سعيدًا في أي نادي آخر".

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وأضاف: "جافي لديه كل شيء هنا، هو الآن يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو مفتاح أساسي للعب في الفريق لدينا، بالنسبة لي أعتبره لاعب استثنائي، وفي الحقيقة لا أعلم ماذا سيكون قراره، لكنني متأكد أن مستقبله هنا معنا في البارسا".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحاول إغراء جافي للقبول بالعرض والانتقال، وذلك من خلال جعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب العديد من الميزات والحوافز الأخرى.