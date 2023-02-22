النصر السعودي يعلن إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي

البوابة – كشف نادي النصر السعودي عن إصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ولم يتم توضيح تفاصيل أكثر حول الإصابة أو المدة سيغيبها اللاعب عن المستطيل الأخضر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مارتينيز لهذه الإصابة القوية، حيث سبق له وأن أصيب في مباراته أمام الأهلي في موسم 2020-2021، والتي سجل خلالها هدفًا ومن ثم أجبرته الإصابة أن يتغيب لبقية الموسم.

نجم النصر السعودي يتعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي

أعلن نادي النصر السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع "تويتر" عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

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وجاء في بيان النادي الرسمي: "أوضحت الفحوصات الطبية إصابة نجم النصر بيتي مارتينيز بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى"، وأضاف البيان: "أمنياتنا له بالشفاء والعودة أقوى بإذن الله".

يشار إلى أن مارتينيز يمتد عقده مع العالمي إلى صيف 2024، حيث كان قد انضم للنادي السعودي في 2020 من نادي أتلانتا الأمريكي، وشارك في 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 أهداف مع الفريق.