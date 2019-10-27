النصر يقلب تأخره أمام الهلال إلى فوز مثير

حقق النصر، الفوز على نظيره الهلال بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

طلب كارلوس إدواردو احتساب ركلة جزاء له في الدقيقة العاشرة بعدما سقط داخل منطقة الجزاء جراء احتكاك مع بيتروس مدافع النصر، إلا أن الحكم رفض احتسابها بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتقدم إدواردو بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 32 بعد اختراق من جانب بافتيمبي غوميس، الذي مرر الكرة إلى البرازيلي الذي سددها على يسار براد جونز حارس النصر.

وكان نور الدين أمرابط أفضل لاعبي النصر خلال الشوط الأول، لكن الاستحواذ كان لصالح الهلال، الذي أهدر العديد من الفرص.

وتعرض غوميس لإصابة قوية مع نهاية الشوط الأول، الأمر الذي جعل مدربه رازفان لوتشيسكو يدفع بسيباستيان جيوفينكو.

وعادل عبد الرزاق حمد الله النتيجة للنصر في الدقيقة 55 بعد تمريرة من سلطان الغنام.

وتمكن المغربي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73، بعدما مرر له جوليانو الكرة، ليراوغ مدافعي الهلال، ويضع الكرة بقدمه اليسرى في المرمى.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد الهلال عند النقطة 19 في صدارة الترتيب، فيما رفع النصر رصيده للنقطة 14 في المركز الخامس.