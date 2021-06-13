النمسا تتغلب على مقدونيا الشمالية 3-1 في يورو 2020

وضع منتخب النمسا حداً لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته بعدما حقق الفوز الأول في تاريخه بكأس أوروبا، عقب فوزه الثمين 3-1 على مقدونيا الشمالية، اليوم الأحد، في أولى مباريات المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة من منافسات يورو 2020.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر ستيفان لاينر في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن الذى تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده، أمس السبت، ضد فنلندا.

وسرعان ما سجل النجم المخضرم غوران بانديف هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزاً أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.

وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكايل غريغوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو آرناوتوفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

الانتصار الأول لمنتخب النمسا في بطولة أوروبا

بهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الست التي خاضها في مشاركتيه السابقتين بنسختي عامي 2008 و2016.

ولم يحقق المنتخب النمساوي الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاماً عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.