الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة أمام السد

تأهل الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته إياب نصف النهائي أمام ضيفه السد القطري في الرياض بنتيجة 2-4، وقد انتزع بطاقة الصعود للنهائي بفضل انتصاره ذهاباً في الدوحة 4-1.

ورغم الفوز الكبير في الذهاب، إلا أن المدرب رازفان لوتشيسكو دفع بالعناصر الأساسية المتاحة لصاحب الضيافة، فيما اعتمد تشافي المدير الفني للسد بتشكيل هجومي، لكنه افتقد الثنائي عبد الكريم حسن وبغداد بونجاح للإيقاف.

وحملت الـ 25 دقيقة الأولى من الشوط الأول كل الجنون والإثارة والمتعة، وشهدت إحراز 5 أهداف أشعلت مدرجات ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ما بين الفرح تارة والحسرة والغضب تارة أخرى.

البداية كانت مع هدف مبكر عند الدقيقة 13 لصالح الهلال أحرزه سالم الدوسري بعد استغلال خطأ خورخي بوعلام في إخراج التمريرة العرضية، وقد ظن الجميع هنا أن الزعيم السعودي حسم الأمور تماماً وقتل اللقاء بعدما رفع الفارق في النتيجة الإجمالية إلى 4 أهداف.

رد السد كان عنيفاً وقاسياً، إذ سجل 3 أهداف متتالية خلال 3 دقائق فقط لينشر الغضب والقلق بين جماهير الموج الأزرق، وكانت البداية بهدف من أكرم عفيف من ركلة جزاء عند الدقيقة 17.

وبعد دقيقتين فقط سجل تي هي نام الهدف الثاني بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ولم يكد الهلال يفيق من الصدمة إلا وعاجله الفريق القطري بهدف ثالث في الدقيقة 20 بعدما استغل نام خطأ علي آل بليهي وانطلق بالكرة ليصطدم بمدافع الهلال جانغ هيون سو لتصل الكرة لحسن الهيدوس الذي سدد تجاه المرمى.

ولم يكن الهلال بحاجة لأكثر من 5 دقائق ليُعيد جزءاً كبيراً من الطمأنينة لجماهيره الكبيرة، إذ أحرز بافيتيمبي غوميس الهدف الثاني بمتابعة ناجحة لعرضية سيباستيان جيوفينكو، وهو هدفه العاشر في دوري أبطال آسيا مما وضعه على قمة الهدافين.

شهدت الدقائق العشرون الأخيرة من الشوط الأول تراجعاً في النسق والأداء من الطرفين رغم بعض المحاولات الهجومية والفرص الجيدة، لينتهي الشوط المثير بتقدم السد 3-2.

استحوذ السد على الكرة أكثر خلال الشوط الثاني، فيما لجأ الهلال لأسلوب الدفاع الإيجابي بتنظيم دفاعه في نصف ملعبه ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة.

وقد سنحت للفريقين عدة فرص جيدة خاصة للضيف القطري، لكن جميعها أهدرت نتيجة التسرع وعدم الدقة في اللمسات الأخيرة إلى جانب تألق عبد الله المعيوف في عدة لقطات.

وفيما كانت المواجهة في طريقها للنهاية وعند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً للضائع، نجح بوعلام في إحراز الهدف الرابع للسد برأسية قوية استغل بها تمريرة عرضية من ركلة ركنية حصل عليها الفريق بعد فرصة ثمينة ضائعة بفضل استبسال ياسر الشهراني.

واحتسب الحكم ركلة ثابتة لصالح السد على بعد مترين تقريباً من منطقة جزاء الهلال حبست أنفاس لاعبي ومدربي وجماهير الهلال، إلا أن المعيوف تصدى للكرة ليُطلق الحكم بعدها صافرته معلناً خسارة الهلال لكن تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

وينتظر الفريق السعودي تحديد هوية الطرف الثاني للنهائي عبر مسار شرق آسيا، إذ سيجري غداً لقاء إياب نصف النهائي بين غوانغجو إيفرغراندي الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني في الصين بعدما انتهت مباراة الذهاب في اليابان بانتصار أصحاب الملعب 2-0.