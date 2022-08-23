الهلال السعودي يكشف رسميًا عن شعار النادي الجديد

أعلن الهلال السعودي رسميًا يوم أمس الإثنين عن شعار النادي الجديد، وذلك من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفق حساب النادي كلمات في هذه المناسبة قال فيها: "الفخر هويتنا وهوايتنا".

وجاءت هذه الخطوة من قبل الزعيم بهدف توحيد الهوية في كافة الفرق الرياضية، حيث اتفق النادي مع شركة "S Team" شريك قطاع الملابس، كما كشفت تقارير أخرى أن النادي تواصل مع عدة شركات عالمية فيما يخص تصميم الشعار الجديد.

الهلال يكشف عن شعار النادي الجديد

نشر حساب النادي الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر خلاله شكل الشعار الجديد للنادي، حيث أن التصميم الجديد يحتوي على خطوط بسيطة وواضحة، ولم يتم اللجوء إلى الكثير من الألوان.

عقب ذلك، كشف الزعيم أيضًا عن القميص الخاص بالموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي الذي يبدأ خلال اليومين القادمين، ويحتوي القميص على الشعار الجديد أيضًا.

الجدير بالذكر أن الهلال هو بطل الدوري السعودي للمحترفين النسخة الماضية، حيث استطاع أن يحصد اللقب بعد أن كان متأخرًا في ترتيب الدوري السعودي خلف الاتحاد.

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