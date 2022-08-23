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ترتيب الدوري المصري بعد تتويج نادي الزمالك رسميًا موسم 2021-2022

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 23 آب / أغسطس 2022 - 07:59
نادي الزمالك (المصدر: أ ف ب)
Zamalek SC's captain Mahmoud Abdel Razek 'Shikabala' (C) celebrates with the Egyptian Super Cup trophy after his team won the final match against Ahly SC at Mohammed Bin Zayed stadium in Abu Dhabi on February 20, 2020. / AFP / Mahmoud KHALED

ترتيب الدوري المصري هو الموضوع الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تتويج نادي الزمالك رسميًا بطلًا في الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 يوم الإثنين. 

وتم الإعلان رسميًا عن تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري، وذلك بعد خسارة نادي بيراميدز أمام فيوتشر في منافسات الجولة 32 بهدف دون رد.

ترتيب الدوري المصري بعد تتويج نادي الزمالك بطلًا لموسم 2021-2022

بعد حصول نادي الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، أصبحت هذه البطولة الرابعة عشرة في تاريخ الزمالك والثانية على التوالي بعد أن توج باللقب الموسم الماضي .

ترتيب الدوري المصري بعد تتويج الزمالك:

1- الزمالك 75 نقطة
2- بيراميدز 68 نقطة
3- الأهلي 64 نقطة
4- فيوتشر 53 نقطة
5- طلائع الجيش 50 نقطة
6- سموحة 42 نقطة
7- البنك الأهلي 41 نقطة
8- فاركو 40 نقطة
9- الإسماعيلي 37 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة
11- الاتحاد السكندري 36 نقطة
12- المصري البورسعيدي 36 نقطة
13- إنبي 35 نقطة
14- غزل المحلة 34 نقطة
15- المقاولون العرب 29 نقطة
16- الجونة 29 نقطة
17- إيسترن كومباني 29 نقطة
18- مصر المقاصة 15 نقطة

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كلمات دالة:الدوري المصريترتيب الدوري المصريالزمالكبيراميدز

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