موعد مباراة السد والغرافة في دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 يترقبه متابعي الدوري القطري للمحترفين موسم 2022-2023، لمعرفة ما ستسفر عنه هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن يستضيف نادي السد القطري مساء اليوم نظيره نادي الغرافة على ملعب "استاد جاسم بن حمد" في مباريات دوري نجوم القطر الأسبوع الرابع، حيث يسعى السد لتحقيق الفوز لكسب المزيد من النقاط خاصة وأنه في المركز الخامس في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 4 نقاط.

في حين يخطط الغرافة لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم ليتقدم في ترتيب الدوري القطري، حيث أنه حاليًا في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة السد والغرافة في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة

موعد مباراة السد والغرافة في دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 7:30 م بتوقيت السعودية، حيث يلتقي الفريقين على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري نجوم قطر، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، تحديدًا على قناة beIN Sport المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكاس الرياضية.

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