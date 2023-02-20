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الهلال السعودي ينضم إلى المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تاريخ النشر: 20 شباط / فبراير 2023 - 07:55
الهلال يبلغ الدور ربع النهائي (المصدر: أ ف ب)
الهلال يبلغ الدور ربع النهائي (المصدر: أ ف ب)

البوابة - ظفر الهلال السعودي ببطاقة العبور للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين بعد فوزه على جاره شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1 في لقاء دور الـ 16 الذي جرى بينهما على ملعب الجنوب في قطر.

جاءت أهداف "الزعيم" عن طريق كلٍ من أوديون إيغالو (17)، وهيون سوو جانغ (73)، ولوسيانو فيتو (79).

أما هدف الخاسر فحمل توقيع عمر خربين في الدقيقة 86.

الهلال ينضم إلى فولاذ خوزستان في الدور القادم

بهذه النتيجة، حجز الفريق السعودي مقعده في ربع النهائي رفقة فولاذ خوزستان الإيراني الذي تفوق في وقت سابق من يوم الاثنين على الفيصلي السعودي بهدفٍ نظيف.

وتأهل قبلهما إلى المرحلة القادمة فريقا الدحيل القطري والشباب السعودي.

كلمات دالة:الهلال السعوديلوسيانو فيتوأوديون إيغالوفولاذ خوزستاندوري أبطال آسياالفيصلي السعوديشباب الأهلي دبيهيون سوو جانغ

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