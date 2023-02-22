الهلال يتخذ قرارًا مهمًا قبل مواجهة فولاد في أبطال آسيا

البوابة – اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارًا مهمًا يخص دعم الفريق يوم غد في مواجهة فولاد خوزستان الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

وبحسب التقارير، فإن إدارة الزعيم أعلنت أنه سيتم تسيير حافلات خاصة لنقل مشجعي الفريق من مدينتي الدمام والإحساء إلى قطر لمؤازرة اللاعبين في أرضية ملعب "استاد الجنوب" في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يعتزم تسيير حافلات للمشجعين لدعم الفريق في دوري أبطال آسيا

كشفت صحف ومواقع سعودية عن تفاصيل نقل المشجعين لدعم الهلال في مباراته أمام فولاد الإيراني في ربع نهائي أبطال آسيا، وبحسب التقارير فإن تجمع جماهير الإحساء سيكون في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

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أما جماهير الدمام فمن المقرر أن يكون تجمعهم في ملعب الأمير محمد بن فهد، وموعد الانطلاق إلى قطر تم تحديده في تمام الساعة 12:00 ظهرًا والعودة بعد نهاية المباراة.

يشار إلى أن الهلال اجتاز في دور الـ16 نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي بعد فوزه بنتيجة 3-1، ويطمح حامل لقب دوري أبطال آسيا إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية من خلال الفوز اليوم أيضًا على نظيره الإيراني فولاد خوزستان.