الهلال يتلقى ضربة جديدة بعد إصابة ميشيل ديلغادو

مع اقتراب انطلاق دوري المحترفين السعودي 2022-2023، يعاني نادي الهلال بالفعل من الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وزادت الأمور صعوبة على المدير الفني للزعيم الأرجنتيني رامون دياز بعد إصابة المحترف البرازيلي ميشيل ديلغادو.

ورسميًا أعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال السعودي على موقع "تويتر" إصابة اللاعب ميشيل ديلغادو، حيث أنه تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ولم يتمكن اللاعب من التواجد في تدريبات الفريق الأخيرة، وهو حاليًا يتلقى العلاجات اللازمة في عيادة النادي.

إصابات الهلال الكثيرة تصعب المهمة مع قرب انطلاق دوري المحترفين السعودي

على ما يبدو أن مدرب الهلال رامون دياز يمر في أزمة في الوقت الحالي، حيث قبل الإعلان عن إصابة البرازيلي ميشيل ديلغادو، كان هناك بالفعل 7 لاعبين تعرضوا للإصابة وهم محمد البريك، جانج هيون سو، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، صالح الشهري، عبد الإله المالكي، ومتعب المفرج.

يشار إلى أن دوري المحترفين السعودي ينطلق في 25 أغسطس 2022، وستكون أولى مواجهات الزعيم ضد الخليج، من ثم سيلاقي فيما بعد نادي الفيحاء في 31 أغسطس 2022.

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