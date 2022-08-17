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بعد طرد نونيز..مدافع كريستال بالاس يتلقى رسائل تهدد حياته!

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 17 آب / أغسطس 2022 - 06:26
داروين نونيز (المصدر: أ ف ب)
Leipzig's Hungarian defender Willi Orban (L) and Liverpool's Uruguayan forward Darwin Nunez vie for the ball during the friendly football match between German first division Bundesliga club RB Leipzig and Liverpool FC in Leipzig, eastern Germany, on July 21, 2022. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

يبدو أن طرد مهاجم ليفربول داروين نونيز في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام كريستال بالاس مساء الإثنين في الدوري الإنجليزي لم يمر مرور الكرام، حيث كشف المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن الذي ظل يستفز نونيز طوال اللقاء أنه تلقى رسائل تهديد بالقتل موجهة له ولعائلته.

وما حدث خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس أن العديد من اللقطات أظهرت محاولات مدافع كريستال يواكيم أندرسن استفزاز نونيز طوال المباراة، فمرة يشده من قميصه، ومرة يضربه من جهة الكتف وطوال اللقاء كان ملاصقًا له حتى أوصل لاعب ليفربول في النهاية لنطحة بالرأس ليشهر الحكم البطاقة الحمراء. 

طرد نونيز يتحول إلى خطر محدق بحياة مدافع كريستال بالاس

نشر يواكيم أندرسن مدافع كريستال بالاس الذي تسبب بطرد نونيز صورًا لبعض الرسائل التي وصلته وتضمنت تهديدات بالقتل، وكتب قائلًا: "أفهم أنكم تشجعون فريقًا، لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام، وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت، أتمنى أن يقوم إنستغرام والإدارة المسؤولة عن الدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر". 

الجدير بالذكر أن طرد مهاجم ليفربول أمام كريستال بالاس تسبب بإيقافه لـ3 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن من اللعب أمام مانشستر يونايتد، بورنموث ونيوكاسل يونايتد، وأيضًا تسبب هذا الأمر بمشاكل له مع مدربه الألماني يورغن كلوب الذي رفض هذه التصرفات بشكل قاطع.

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كلمات دالة:داروين نونيزليفربولكريستال بالاسيورغن كلوبالدوري الإنجليزي

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