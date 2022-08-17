فيديو: عمر السومة يحرز أول أهدافه مع العربي القطري

سجل اللاعب السوري عمر السومة أول أهدافه مع ناديه الجديد العربي القطري في المباراة التي انتهت يوم أمس بالفوز على المرخية بهدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات دوري نجوم قطر الجولة الثالثة.

واستطاع عمر السومة المنتقل حديثًا إلى العربي القطري أن يسجل أول أهدافه في مباراة أمس في الدقيقة 73 بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من اللاعب يوسف مفتاح ليجد نفسه أمام المرمى ويضع الكرة بكل احترافية ويعلن عن أول أهدافه.

السومة يحرز أول أهدافه مع العربي القطري

تعد هذه المباراة الثانية فقط للاعب عمر السومة مع العربي، حيث أنه شارك في أول مباراة أمام الريان في دوري نجوم قطر ولكنه لم يتمكن من التسجيل وقتها.

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عمر السومة يسجل أول أهدافه مع العربي القطري في ثاني مباراة له. pic.twitter.com/3SwXu1xuoU — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 16, 2022

العربي القطري يتصدر حاليًا ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات أمام قطر والريان والمرخية، وهو ما زاد من حماس جماهير النادي الشغوفين الذين يمنون النفس بأن يحقق ناديهم لقب الدوري هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن عمر السومة انتقل إلى العربي مؤخرًا على سبيل الإعارة من نادي أهلي جدة، حيث قرر السومة الرحيل عن النادي السعودي بعد هبوطه من دوري المحترفين السعودي لأول مرة إلى دوري يلو.

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