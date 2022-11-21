الولايات المتحدة تقنع وتبدع أمام ويلز في الشوط الأول 

أحرز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هدف التقدم على حساب منتخب ويلز في الشوط الأول من عمر المباراة الثانية في المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022.

ودائمًا ما تنصف الساحرة المستديرة الأفضل في كل مكان وكل زمان، حيث أن الضغط المتواصل من أبناء العم سام أعطى الفريق الأفضلية ليتمكن من تسجيل هدف في شباك ويلز عن طريق تيموتي وياه في الدقيقة 36 في الشوط الأول.

تقدم مستحق لمنتخب الولايات المتحدة على ويلز في كأس العالم 2022

تمكن تيموتي وياه لاعب منتخب الولايات المتحدة من إحراز هدف التقدم لفريقه بطريقة رائعة في الدقيقة 36 من عمر المباراة في الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من نجم تشيلسي بوليسيتش.

الجدير بالذكر أن مباراة أمريكا وويلز شهدت العديد من الالتحامات البدنية، ليسفر عن ذلك 4 بطاقات صفراء حتى الآن في الشوط الأول فقط بمجموع بطاقتين لكل فريق.

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