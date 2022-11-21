هولندا تحقق أول ثلاث نقاط أمام السنغال في كأس العالم 2022

تمكنت هولندا من تحقيق أول ثلاث نقاط لها في كأس العالم 2022 على حساب السنغال في المباراة الثانية من المجموعة الأولى، وذلك بعد تسجيل هدفين نظيفين في الشوط الثاني من عمر المباراة.

وعلى الرغم من أن نتيجة الشوط الأول من مواجهة أسود التيرانغا أمام الطواحين على عكس التوقعات، وسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة إلّا أن الطواحين الهولندية بقيادة المدرب فان خال تمكنت من حسم النتيجة لصالحها في الشوط الثاني.

المصدر: أ ف ب

هولندا تحصد أول ثلاث نقاط لها على حساب السنغال في كأس العالم 2022

تمكن منتخب هولندا في الشوط الثاني من عمر المباراة من حسم النتيجة أمام السنغال، وذلك بعد كرة سحرية مررها فرينكي دي يونغ للمهاجم جاكبو وضعه أمام المرمى ليحرز أول أهداف المباراة في الدقيقة 84.

وبعد احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع، تمكن ديباي من التقدم للخطوط الأمامية والتسديد على مرمى ميندي، لترتد الكرة ويتابعها دافي كلاسين معلنًا عن تحقيق الهدف الثاني للطواحين في آخر دقيقة، ليصبح منتخب هولندا بذلك في صدارة المجموعة الأولى إلى جانب منتخب الإكوادور.

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