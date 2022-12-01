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اليابان تهزم إسبانيا وتتأهل معها إلى دور الـ 16 من كأس العالم

منشور 01 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 08:46
اليابان تنهي دور المجموعات في الصدارة (المصدر: أ ف ب)
اليابان تنهي دور المجموعات في الصدارة (المصدر: أ ف ب)

صعق منتخب اليابان خصمه الإسباني وهزمه بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد خليفة الدولي في ختام منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تقدم "الماتادور" بهدفٍ مبكر حمل توقيع ألفارو موراتا بعد 12 دقيقة على البداية.

لكن "الساموراي" قلبوا النتيجة في الشوط الثاني وخلال 3 دقائق بفضل هدفي ريتسو دوان (48)، وأوه تاناكا (51).

إسبانيا تخسر أمام اليابان رغم التقدم المبكر (المصدر: أ ف ب)
إسبانيا تخسر أمام اليابان رغم التقدم المبكر (المصدر: أ ف ب)

اليابان تتصدر المجموعة الخامسة وتتأهل رفقة إسبانيا الثانية

بهذه النتيجة، حسم اليابانيون صدارة المجموعة لصالحهم بعدما رفعوا رصيده إلى 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد الإسبانيين عند 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المنتخب الألماني ثالث الترتيب والذي تغلب بدوره على كوستاريكا بنتيجة 4-2.

ترتيب المجموعة الخامسة النهائي

1- منتخب اليابان 6 نقاط.
2- منتخب إسبانيا 4 نقاط.
3- منتخب ألمانيا 4 نقاط.
4- منتخب كوستاريكا 3 نقاط.

وسيواجه المنتخب الياباني في الدور القادم خصمه الكرواتي ثاني المجموعة السادسة، فيما يلاقي منتخب إسبانيا نظيره المغربي متصدر المجموعة السادسة.

كلمات دالة:منتخب اليابانمنتخب إسبانيامنتخب ألمانياكأس العالم 2022منتخب كوستاريكاألفارو موراتا

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