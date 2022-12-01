اليابان تهزم إسبانيا وتتأهل معها إلى دور الـ 16 من كأس العالم

صعق منتخب اليابان خصمه الإسباني وهزمه بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد خليفة الدولي في ختام منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تقدم "الماتادور" بهدفٍ مبكر حمل توقيع ألفارو موراتا بعد 12 دقيقة على البداية.

لكن "الساموراي" قلبوا النتيجة في الشوط الثاني وخلال 3 دقائق بفضل هدفي ريتسو دوان (48)، وأوه تاناكا (51).

إسبانيا تخسر أمام اليابان رغم التقدم المبكر (المصدر: أ ف ب)

اليابان تتصدر المجموعة الخامسة وتتأهل رفقة إسبانيا الثانية

بهذه النتيجة، حسم اليابانيون صدارة المجموعة لصالحهم بعدما رفعوا رصيده إلى 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد الإسبانيين عند 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المنتخب الألماني ثالث الترتيب والذي تغلب بدوره على كوستاريكا بنتيجة 4-2.

ترتيب المجموعة الخامسة النهائي

1- منتخب اليابان 6 نقاط.

2- منتخب إسبانيا 4 نقاط.

3- منتخب ألمانيا 4 نقاط.

4- منتخب كوستاريكا 3 نقاط.

وسيواجه المنتخب الياباني في الدور القادم خصمه الكرواتي ثاني المجموعة السادسة، فيما يلاقي منتخب إسبانيا نظيره المغربي متصدر المجموعة السادسة.