قرعة الدوري الأوروبي: قمة بين آرسنال ونابولي وطريق سهلة نسبياً لتشيلسي

نابولي يواجه آرسنال في نهائي مبكر

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهات ساخنة ونارية بين أقوى الأندية الأوروبية التي وصلت هذا الدور، حيثُ ستتنافس على مدى 180 دقيقة ذهاباً وإياباً من أجل حجز مقعد في نصف نهائي ثاني أغلى البطولات القارية في العالم.

ونتج عن القرعة مواجهة قوية ومنتظرة بين نابولي الإيطالي وآرسنال الإنجليزي ستكون نارية وتكتيكية على أعلى طراز بين المدربين كارلو أنشيلوتي ويوناي إيمري اللذين يقودان نادييهما في أول موسم، وسيخوض الفريق الإنجليزي المباراة الأولى على أرضه قبل أن ينتقل إلى ملعب سان باولو إياباً.

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أما المباراة الثانية فستكون مواجهة إسبانية قوية تجمع بين فالنسيا وفياريال اللذين يعانيان كثيراً على الصعيد المحلي هذا الموسم، والفائز سيكون له فرصة الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب بهدف الحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

في المقابل، يواجه بنفيكا البرتغالي غريمه آينترخت فرانكفورت الألماني مفاجأة البطولة الذي أقصى إنتر ميلان من قلب ملعب سان سيرو بهدف نظيف، وستكون المباراة متوازنة بين الفريقين ولا أفضلية لفريق على آخر.

وآخر المواجهات ستجمع بين تشيلسي الإنجليزي وسلافيا براغ التشيكي، ويبدو على الورق أن البلوز الأقرب لخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي، وكذلك نحو النهائي لأنه سيواجه بنفيكا أو فرانكفورت في الدور المقبل.