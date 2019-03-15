مدرب ليفربول سعيد بمواجهة بورتو في دوري الأبطال

يورغن كلوب

بعد أن أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة ليفربول الإنجليزي لبورتو البرتغالي، جاء أول تعليق من يورغن كلوب، المدير الفني للريدز ليعطي مباراتي الذهاب والعودة زخماً جديداً.



ولم يخسر ليفربول في أي مباراة خاضها أمام بورتو في جميع المسابقات الأوروبية، وحقق 4 انتصارات وتعادلين مرتين، من أصل 6 مباريات، بينما انتهت آخر مباراتين بين الفريقين على ملعب آنفيلد بفوز الريدز بنتيجة 6-1.



والتقى ليفربول وبورتو في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين حسم الريدز المباراتين ذهاباً وإياباً بخماسية نظيفة، ووصل لاحقاً إلى المباراة النهائية قبل أن يسقط أمام ريال مدريد.



ووفقاً للموقع الرسمي لليفربول، قال كلوب: “ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه بورتو وقد لعبنا هناك بالفعل ونعرف كم كان يجب أن نكون جيدين الموسم الماضي (لنفوز عليه).

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“النتيجة في النهاية كانت غريبة. كانت جيدة جداً بالنسبة لنا.. في مباراة العودة رأينا شخصية بورتو وجودة هذا الفريق.



“لا يمكنني إلا أن أقول أنها أفضل قرعة بالنسبة لنا. لكن علينا أن نعترف أنها مجرد قرعة ويجب أن نستعد جيداً، وهذا كل ما سنفكر فيه عندما نبدأ الاستعداد للمباراة”.



وأشار كلوب: “بورتو لم يكن ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بي بالنسبة للقرعة، لكن الآن هم خصمنا.



“أول شيء عليك القيام به هو التأكد من أن الجميع يحترم المنافس بالطريقة الصحيحة، وسنفعل ذلك بنسبة 100 في المئة. نعرف إمكانيات بورتو ومن ثم علينا أن نستعد جيداً”.



يشار إلى أن ليفربول توج آخر مرة بدوري أبطال أوروبا عام 2005، وكانت المفارقة أن ذلك التتويج جاء في العام التالي مباشرة لتتويج بورتو الأخير (2004)، حين كان يقوده المدرب الصاعد، وقتها، جوزيه مورينيو.