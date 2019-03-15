ثنائي نابولي مهدد بالغياب أمام آرسنال

إنسينيي مهدد بالغياب عن مواجهة الذهاب

أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية وجود شكوك قوية حول لحاق ثنائي نابولي لورينزو إنسينيي وآمادو دياوارا بمواجهة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال، بسبب تعرض الثنائي لإصابة قوية خلال الفترة الماضية.

وأوقعت قرعة الدوري الأوروبي نابولي في مواجهة غريمه الإنجليزي في ربع النهائي، على أن تقام مباراة الذهاب يوم الخميس 11 أبريل على ملعب الإمارات.

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وصرح كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الإيطالي للصحف المحلية موضحاً أن فريقه يعاني من عدة إصابات مؤثرة، وأنه قد يغيب كل من إنسينيي ودياوارا لعدم الجاهزية.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام على ملعب سان باولو في الجنوب الإيطالي، يوم الخميس 18 أبريل القادم.