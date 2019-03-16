عودة رونالدو إلى منتخب البرتغال بعد غياب 9 أشهر

كريستيانو رونالدو

استدعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة بلاده للمرة الأولى منذ ثمن نهائي مونديال 2018، وفقاً لمدربه فيرناندو سانتوس الذي أعلن الجمعة تشكيلته لتصفيات كأس أوروبا 2020.

وغاب رونالدو في الأشهر التسعة الأخيرة عن مباريات بلاده الست، لتسهيل تأقلمه مع ناديه الجديد يوفنتوس، بعد انتقاله من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو.

وسيكون بمقدور أفضل لاعب في العالم خمس مرات خوض مواجهتي أوكرانيا وصربيا نهاية الشهر الجاري في استهلال تصفيات البطولة القارية التي تحمل البرتغال لقبها، علماً بأنه سجل 85 هدفاً في 154 مباراة دولية.

مدرب ليفربول سعيد بمواجهة بورتو في دوري الأبطال

ثنائي نابولي مهدد بالغياب أمام آرسنال

قرعة الدوري الأوروبي: قمة بين آرسنال ونابولي وطريق سهلة نسبياً لتشيلسي

قرعة دوري أبطال أوروبا: برشلونة يصطدم بمانشستر يونايتد ومواجهة إنجليزية نارية

وكان رونالدو توقع "المساهمة مع المنتخب" مجدداً، قبل أيام قليلة من تسجيله ثلاثية رائعة لفريقه ضد أتلتيكو مدريد وقيادته إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها خمس مرات.

وشرح رونالدو (34 عاماً) بعد المونديال: "هذه اللحظة للحصول على استراحة مع المنتخب للتأقلم" مع يوفنتوس بعد 9 مواسم أمضاها مع ريال مدريد.

وقال مدربه سانتوس الجمعة في مؤتمر صحفي: "شاهدتم مقابلته هذا الأسبوع. لا يمكن قول أي شيء إضافي في هذا الموضوع".

وفي غيابه، حل رفاق رونالدو على رأس مجموعتهم في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وبولندا، فتأهلوا إلى نصف النهائي المقرر بين 5 و9 يونيو المقبل في بورتو وغيمارايش في البرتغال.

وتستقبل البرتغال سويسرا في أول نصف نهائي فيما تلعب هولندا مع إنجلترا في الثاني.