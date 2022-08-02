انسحاب لاعبة أردنية من بطولة العالم للتايكوندو رفضًا لمواجهة لاعبة من كيان الاحتلال

قررت اللاعبة الأردنية في منتخب الأردن للتايكوندو للناشئين ميسر الدهامشة الانسحاب من بطولة العالم للتايكوندو التي تقام حاليًا في مدينة صوفيا في بلغاريا، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تواجه لاعبة من كيان الاحتلال.

وفي التفاصيل، انسحبت ميسر صاحبة الـ13 عامًا من المواجهة أمام لاعبة من كيان الاحتلال في مباراة كانت ستنافس فيها على الميدالية البرونزية، وذلك رفضًا منها للتطبيع، وكتب الصحفي الأردني عمر الدهامشة والذي يكون ابن عم لاعبة التايكوندو الأردنية تغريدة على تويتر تحدث فيها حول هذا الأمر.

وقال الدهامشة: "رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدّها شهيد على أرض فلسطين..تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية".

البطلة #ميسر_الدهامشة



رفضت التطبيع مع اسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدها شهيد على أرض فلسطين.

وصلت إلى نهائيات بطولة العالم للتايكواندو في بلغاريا، وفازت على لاعبات اليونان ودومينيكا.

تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية. #الأردن pic.twitter.com/a7pIIcUWnk — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) July 31, 2022

ولاقى قرار لاعبة التايكوندو الأردنية ميسر الدهامشة إشادة كبيرة من من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب العديد لها معبرين عن دعمهم ومؤازرتهم لها في قرار انسحابها من بطولة العالم للتايكوندو.

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