  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. انسحاب لاعبة أردنية من بطولة العالم للتايكوندو رفضًا لمواجهة لاعبة من كيان الاحتلال

انسحاب لاعبة أردنية من بطولة العالم للتايكوندو رفضًا لمواجهة لاعبة من كيان الاحتلال

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 02 آب / أغسطس 2022 - 07:31
ميسر الدهامشة (المصدر: مواقع التواصل)
ميسر الدهامشة (المصدر: مواقع التواصل)

قررت اللاعبة الأردنية في منتخب الأردن للتايكوندو للناشئين ميسر الدهامشة الانسحاب من بطولة العالم للتايكوندو التي تقام حاليًا في مدينة صوفيا في بلغاريا، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تواجه لاعبة من كيان الاحتلال. 

وفي التفاصيل، انسحبت ميسر صاحبة الـ13 عامًا من المواجهة أمام لاعبة من كيان الاحتلال في مباراة كانت ستنافس فيها على الميدالية البرونزية، وذلك رفضًا منها للتطبيع، وكتب الصحفي الأردني عمر الدهامشة والذي يكون ابن عم لاعبة التايكوندو الأردنية تغريدة على تويتر تحدث فيها حول هذا الأمر.

وقال الدهامشة: "رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدّها شهيد على أرض فلسطين..تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية". 

ولاقى قرار لاعبة التايكوندو الأردنية ميسر الدهامشة إشادة كبيرة من من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب العديد لها معبرين عن دعمهم ومؤازرتهم لها في قرار انسحابها من بطولة العالم للتايكوندو.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مينديش مصمم على إخراج رونالدو من مانشستر يونايتد

كلمات دالة:التايكوندوبطولة العالم للتايكوندوالأردن

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...