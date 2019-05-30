بارتوميو يؤكد بقاء فالفيردي من خلال مكالمة مع زوجته

أنهى رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، التكهنات بشأن مستقبل إيرنيستو فالفيردي مع الفريق الذي عانى من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة.

وقال بارتوميو خلال مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" الرياضية: "تحدثت عن ذلك (بقاء فالفيردي في منصبه) بعد نهائي كأس ملك إسبانيا، لم نخطط للتعليق على مستقبل فالفيردي بعد عدة اجتماعات داخلية مع نهاية الموسم، لكننا غيرنا موقفنا لخفض مستوى الشائعات حول مستقبله".

وضيع ليونيل ميسي ورفاقه قبل أيام لقب كأس ملك إسبانيا من بين أيديهم، كما تلقوا هزيمة "مُذلة" أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بارتوميو دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، بهدف مناقشة وضع برشلونة بعدما مني بهزيمة مفاجئة أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك.

وأوضح موقع "بارسا بلاوغرانا" أن فالفيردي يقضي حالياً عطلته الصيفية، لكن بارتوميو قال أنه اتصل بزوجة المدرب، البالغ من العمر 55 عاماً، ليؤكد لها أن زوجها سيستمر في منصبه.

وتولى فالفيردي تدريب البارسا صيف عام 2017، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني في موسمين متتالييم، وكأس ملك إسبانيا في مناسبة واحدة (2017)، لكنه لم ينجح حتى الآن في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 2015، وهو ما جعل الجماهير تنتقد المدرب وتطالب بإقالته على الفور.