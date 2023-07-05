باريس سان جيرمان يؤكد رحيل غالتيه تمهيداً لقدوم إنريكي

أكد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء رحيل مديره الفني الفرنسي كريستوف غالتيه في ظل اقتراب الإسباني لويس إنريكي من تولي المهمة بدلاً منه.

وانتهت رحلة المدرب مع فريق العاصمة الفرنسية بعد موسم وحيد لم يحقق خلاله الإنجازات المطلوبة، علماً بأن عقده كان يمتد لموسم آخر.

ورغم تحقيق لقبي الدوري والكأس المحليين، إلا أن طموحات الإدارة والمشجعين كانت موجهة صوب دوري أبطال أوروبا الذي غادره الفريق مبكراً منذ دور الـ 16 أمام بايرن ميونخ.

باريس سان جيرمان يستعد لحقبة إنريكي

ونشر النادي الباريسي بياناً شكر فيه المدرب وشدد فيه على احترافيته والتزامه الشديدين.

يذكر أن غالتيه يخضع للتحقيق في ظل تصريحات عنصرية ومعادية للإسلام بدرت عنه خلال فترة تواجده في نيس ما بين 2021 و 2022.

أما إنريكي (53 عاماً)، فمن المتوقع أن يتولى مهمته الجديدة على رأس جهاز باريس سان جيرمان الفني في أقرب وقتٍ ممكن.