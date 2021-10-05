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باريس سان جيرمان يتابع وضعية إنسيني مع نابولي

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:37
لورينزو إنسيني
لورينزو إنسيني

قال موقع "Le 10 Sport" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يتابع باهتمام شديد تطورات وضعية النجم الدولي الإيطالي لورينزو إينسيني مع نابولي.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً مع البارتينوبي مع حلول صيف العام القادم.

ولا يبدو أن إنسيني قريب من تمديد عقده مع نادي الجنوب الإيطالي مما يعني أنه سيكون بالإمكان التفاوض معه بدءاً من شهر يناير القادم على أن ينتقل مجاناً لوجهته المقبلة بعد نهاية الموسم الجاري.

ويتطلع سان جيرمان لاستغلال هذه الوضعية من أجل الانقضاض على نجم منتخب إيطاليا الذي لعب دوراً مهماً في الفوز بلقب يورو 2020 مطلع الصيف الماضي.

ويتصدر نابولي حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني.

بدوره، يعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن لانس ثاني الترتيب.

كلمات دالة:لورينزو إنسينينابوليباريس سان جيرمان

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