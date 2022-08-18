باريس سان جيرمان يتفاوض مع السيتي لضم برناردو سيلفا

دخل نادي باريس سان جيرمان على خط سباق الأندية التي تريد التعاقد مع نجم وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا، ولعل أن أبرز الأندية التي كانت قريبة الفترة الماضية من ضم اللاعب البرتغالي هو نادي برشلونة، إلّا أن الصفقة وصلت لطريق مسدود في النهاية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها باريس سان جيرمان على التفاوض مع لاعب موجود بالفعل على قائمة اهتمامات برشلونة، فمنذ الريمونتادا الشهيرة في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بنتيجة 6-1، انتقم النادي الباريسي من البارسا وخطف منه نيمار ولاحقًا البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان

تضاربت الأنباء الفترة الماضية حول مصير نجم السيتي برناردو سيلفا، وبات لا أحد يعلم هل يريد مواصلة مشواره مع السيتي بقيادة الفيلسوف بيب غواردويلا أم أنه يريد خوض تجربة جديدة مع أندية أخرى.

وبحسب موقع "ذا تايمز"، فإن باريس سان جيرمان يحاول حاليًا أن يتعاقد مع سيلفا بعد التوصل لاتفاق مع السيتي، وقام النادي الباريسي بالفعل بتقديم عرض لضم النجم البرتغالي هذا الصيف مقابل 71 مليون دولار.

حتى هذه اللحظة لم يعلق أي من الأطراف رسميًا حول هذه المفاوضات، ولكن ما هو مؤكد حتى الآن أن برشلونة أصبح خارج حسابات برناردو سيلفا، خاصة وأن النادي الكتالوني يعاني حاليًا من أزمة مالية ولا يملك الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة.

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