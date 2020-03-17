باريس سان جيرمان يحصن مبابي من أطماع كبار أوروبا

يسعى باريس سان جيرمان للتشبث بنجمه كيليان مبابي، بعقد جديد يضمن استمراره لفترة طويلة.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يريد الباريسي تجديد عقد مبابي بأي ثمن لموسمين إضافيين، خصوصاً وأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأضافت أن النادي الباريسي يعرض على مبابي أن يكون اللاعب الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار نفسه.

وأشارت إلى أن باريس قد يعرض على مبابي راتباً بقيمة 60 مليون يورو صافي، بالإضافة إلى مكافآت لإقناعه بتمديد عقده، إلا أن اللاعب ووكيله يماطلان في اتخاذ القرار مع وجود رغبة من ريال مدريد للتعاقد معه.

ونوهت أن مبابي لا يرغب في التوقيع على أي شيء حالياً، ويستمع فقط للاقتراحات لأنه يود تجربة حظه بعيداً عن الدوري الفرنسي، حيث يريد مشروعا رياضياً جديداً.

وختمت بأن نظرية فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تقول أن باريس سيضطر لبيع مبابي في صيف 2021، لأنه إذا لم يتم تجديد العقد الآن، فمن غير المحتمل أن يفعل ذلك في المستقبل.

في سياق آخر، أكد تقرير بريطاني، أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، على طاولة باريس سان جيرمان، لضمه صيفاً.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، فإن سان جيرمان سيعمل على إغراء محرز، لا سيما أن الفريق الفرنسي سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني مانشستر سيتي من عقوبة الحرمان من المشاركة أوروبيا لمدة عامين، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان يريد أن يكون محرز البديل المحتمل لمبابي، تحسبا لرحيل الأخير إلى ريال مدريد. وقالت الصحيفة أن محرز بدأ مسيرته الاحترافية في لوهافر، والآن يمكنه العودة للعب في فرنسا مرة أخرى.

يذكر أن عقد محرز مع سيتي يمتد حتى صيف 2023، ولم ينجح النجم الجزائري في حجز مقعد أساسي ضمن تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.