باريس سان جيرمان يدرس ضم ديباي لتعويض مبابي

كشفت تقارير إعلامية بأن باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع النجم الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة بحال تأكد رحيل الفرنسي كيليان مبابي عن صفوفه الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يرحل مبابي صوب ريال مدريد في صفقة مجانية بعد انتهاء الموسم حين يصل عقده الحالي مع الباريسيين إلى نهايته.

وتسعى إدارة سان جيرمان لإيجاد بديل مناسب يستطيع تعبئة الفراغ الكبير الذي سيشكله هذا الرحيل.

بدوره، تعاقد برشلونة مع ديباي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون الصيف المنصرم، لكن مسيرته في كامب ناو لم تسر بالشكل المطلوب.

وسجل النجم الهولندي 8 أهداف وصنع هدفين آخرين خلال 23 مباراة مع البلاوغرانا في جميع البطولات حتى الآن.

كما أدى التعاقد مع فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانغ إلى تقليص دور نجم ليون السابق في برشلونة.

ويضع باريس سان جيرمان ديباي ضمن خياراته التي تتضمن أيضاً كلاً من إيرلينغ هالاند وروميلو لوكاكو ومويسه كين.