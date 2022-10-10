باريس سان جيرمان يريد ضم مدافع إنتر في يناير

يخطط باريس سان جيرمان لإحياء مساعيه للتعاقد مع النجم الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان في شهر يناير القادم وفقاً لشبكة "إي سي بي إن" الأميركية.

وسيكون بالإمكان جلب اللاعب البالغ من 27 عاماً حين يفتح سوق الانتقالات الشتوي أبوابه مطلع العام المقبل بسعر مخفض في ظل اقتراب العقد الذي يربط المدافع العملاق بالنيراتزوري من نهايته.

هل سينتقل شكرينيار إلى باريس سان جيرمان ؟

ويقدر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي قيمة السلوفاكي بنحو 65 مليون يورو حالياً، وسيكون رحيله عن إنتر خياراً لا تفضله الإدارة، إلا أن التأخر في التوصل لاتفاق معه حول أي تمديد سيجبر النادي على بيعه.

يذكر أن شكرينيار خاض 12 مباراة مع الفريق الإيطالي هذا الموسم في جميع البطولات حتى الآن، ويعتبر لاعباً لا غنى عنه في تشكيلة المدير الفني سيموني إنزاغي.