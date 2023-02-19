باريس سان جيرمان يصطدم اليوم بنادي ليل العنيد في الدوري الفرنسي

يلتقي نادي باريس سان جيرمان اليوم نظيره نادي ليل على أرضية ملعب "بارك دي برانس" في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي موسم 2022-2023.

ويطمح البي إس جي في هذا اللقاء أمام نادي ليل العنيد والمتحدي هذا الموسم، أن يحقق نتيجة إيجابية للعودة إلى سكة الانتصارات، خاصة بعد التعثر في المباريات خلال الجولة الماضية، أضف إلى ذلك الخسارة في حديقة الأمراء أمام البافاري في دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، سيحاول نادي ليل الذي يحتل المركز الخامس في سلم الترتيب أن يخرج من حديقة الأمراء ولو بنقطة، في سبيل الحفاظ على التواجد ضمن المراكز الأولى التي تؤهل للمنافسة في البطولات الأوروبية.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي اليوم الأحد 19 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عامر الخوذيري.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يحقق فوزاً متأخراً على أوساسونا

ونستعرض لكم فيما يلي توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الجولة 24 في مختلف الدول العربية: