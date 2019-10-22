باريس سان جيرمان يكتسح بروج بخماسية نظيفة

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصاراً عريضاً على مستضيفه كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ولم يواجه الضيف صعوبة إلا في شوط المباراة الأول، حيث كان الفريق البلجيكي متوازناً إلى حد ما قبل أن ينهار في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 30، جاء الهدف الأول عبر المهاجم ماورو إيكاردي من صناعة آنخيل دي ماريا.

وتناوب كل من كيليان مبابي وإيكاردي على تسجيل بقية الأهداف في الشوط الثاني، حيث أضاف الأرجنتيني هدفاً، فيما سجل الفرنسي ثلاثية (هاتريك).

وبهذه النتيجة حقق الباريسي انتصاره الثالث توالياً مبتعداً في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ودون أن يدخل مرماه أي هدف مع تسجيل 9 أهداف.

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