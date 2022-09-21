باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة فيراتي ومدة غيابه

أوضح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفاصيل إصابة نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي ، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء الفريق أمام ليون بداية الأسبوع في منافسات الدوري الفرنسي.

وأثارت إصابة نجم وسط بي إس جي قلق الأنصار والمشجعين في حديقة الأمراء بعد المواجهة أمام ليون التي انتهت بالفوز بهدف دون رد عن طريق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث كثرت التساؤلات حول طبيعة إصابة النجم الإيطالي والمدة التي قد يغيب فيها عن الفريق.

ماركو فيراتي (المصدر: أ ف ب)

باريس سان جيرمان يتحدث عن تفاصيل إصابة فيراتي

كشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي تفاصيل إصابة لاعب الوسط الإيطالي، وجاء في البيان: "بعد التشاور مع الطاقم الطبي بالمنتخب الإيطالي، سيعود فيراتي إلى باريس بعد تشخيص إصابته بكدمات وورم دموي عميق في ربلة السابق اليسرى".

وتابع البيان: "تعرض فيراتي للإصابة خلال مباراة الأحد ضد ليون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، وسيخضع نجم الوسط للعلاج في مركز تدريب باريس سان جيرمان، ومن ثم ستم إجراء تقييم آخر لحالته قريبًا".

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