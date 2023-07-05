باريس سان جيرمان يمهل مبابي حتى نهاية الشهر لتحديد مستقبله

سيمهل باريس سان جيرمان نجم هجومه كيليان مبابي حتى نهاية شهر يوليو الجاري للاختيار ما بين تجديد عقده أو طرحه في سوق الانتقالات تمهيداً لبيعه.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة النادي الباريسي تخشى الخسائر المالية الضخمة جراء استمرار اللاعب في ملعب بارك دي برانس حتى نهاية عقده، كونه سيرحل بعدها دون مقابل.

وحتى لا يخسره مجاناً العام المقبل، بات سان جيرمان أمام خيارين إما موافقة صاحب الـ 24 عاماً على العقد الجديد المطروح أو وضعه في سوق الانتقالات لبيعه.

وسيكون مبابي قادراً على بدء المفاوضات مع أي فريق مهتم بخدماته ابتداءً من شهر يناير القادم، ما لم ينجح الباريسيون بإقناعه بالتوقيع على عقدٍ جديد أو بيعه هذا الصيف.

ريال مدريد وليفربول يحلمان بـ مبابي

ما زال الفائز بكأس العالم 2018 مطلباً رئيسياً لريال مدريد وليفربول، لكن ضمه خلال فترة الانتقالات الراهنة يبدو في غاية الصعوبة نظراً لمطالب سان جيرمان الضخمة، ولعلم الناديين العملاقين أن بإمكانهما التعاقد معه مجاناً العام القادم.

كما أن المهاجم نفسه يريد 240 مليون يورو سنوياً من أي طرف يسعى لاستقطابه.

يذكر أن موسم الدوري الفرنسي الجديد سيبدأ في الثالث عشر من شهر أغسطس القادم، حين يلاقي باريس سان جيرمان ضيفه لوريان في الجولة الأولى.