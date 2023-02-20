بايرن ميونخ يضع عينه على نجم ريال مدريد

البوابة - يرى الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ أن ريال مدريد يضم في صفوفه لاعباً يتناسب بصورة كبيرة مع الأسلوب الذي يفضله في ملعب آليانز آرينا وفقاً لموقع "ريليفو".

ويطمح النادي البافاري في خطف لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس من تشكيلة العملاق المدريدي، مع أنه بدأ مؤخراً في تثبيت قدميه ضمن تشكيلة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وحظي نجم ريال بيتيس السابق أخيراً بالتقدير الذي كان يحلم به منذ انضمامه لريال مدريد في عام 2017 وبدأت جماهير النادي تشعر بقيمته في ظل تزايد مشاركاته.

هل سيرحل سيبايوس عن ريال مدريد ؟

أكدت عدة مصادر إعلامية محلية أن إدارة النادي الملكي بصدد تقديم عرض لتجديد عقد سيبايوس (26 عاماً) الذي قارب على الانتهاء حتى لا يرحل مجاناً مع نهاية الموسم الجاري.

بدوره، يتطلع بايرن ميونخ لاقتناص اللاعب لتدعيم خط وسطه نظراً للمهارات المميزة التي يتمتع بها ولقدرته على تقديم إضافة يحتاجها متصدر الدوري الألماني في منتصف الملعب.

يذكر أن سيبايوس مثل الميرينغي في 25 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع 6 أهداف أخرى.