بايرن ميونيخ متفائل بتجديد عقد نوير

أعرب حسن صالحميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن تفاؤله بتمديد عقد قائد الفريق وحارس المرمى مانويل نوير، مشيرا إلى أن الخلافات التي أحاطت بالمفاوضات «تم توضيحها داخلياً».

وأمل الدولي البوسني السابق في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية نشرت أمس الأحد، في «تمديد عقد مانويل» الذي ينتهي في يونيو 2021، وشكل هذا الموضوع مادة أساسية لوسائل الإعلام الرياضية المحلية في الفترة الماضية.

وأبدى نوير (34 عاماً) الأسبوع الماضي غضبه نتيجة ما يُسرب من تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده مع متصدر ترتيب الدوري الألماني وبطل المواسم السبعة الماضية.

وأوضح بطل مونديال 2014 السبت الماضي في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الأكثر شعبية في البلاد: «المحادثات التي أجريتها منذ وجودي هنا كانت سرية... لم يُسرب أي شيء على الإطلاق، لكن الآن، تظهر باستمرار تفاصيل المفاوضات الحالية في وسائل الإعلام، وغالبا ما تكون خاطئة، فهي تزعجني، وهي شيء لم اعتد عليه في بايرن».

وأتت هذه التصريحات في أعقاب تقارير عن وصول مفاوضات تمديد العقد الى حائط مسدود، ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماماً.

وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر نوير ملعب آليانز آرينا هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشيلسي وفقاً لمجلة "كيكر".

ويطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعداً للذهاب الى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

وأضاف صالحميديتش: «بما أن شيئاً لم يتسرب منذ ذلك الحين، أعتقد أن مصدر التسريب تجاوز الموضوع».

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادماً من شالكه، وتوج معه بسبعة القاب متتالية في الدوري الألماني وبلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.