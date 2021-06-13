بايرن ميونيخ يرفض التخلي عن ليفاندوفسكي

نفى رئيس بايرن ميونيخ الجديد، هيربرت هاينر، الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وأكد هاينر في مقابلة لموقع النادي البافاري أن عقد الدولي البولندي لا يزال ممتداً لموسمين آخرين، مشيراً إلى أنه يمكنه الاستمرار لفترة أطول من ذلك مع بطل ألمانيا إن رشغب.

وأوضح: «ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم، عقده سارٍ لعامين قادمين، أظن أنه سيستمر معنا لفترة أطول».

وحطم "ليفا" صاحب الـ 32 عاماً الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، حينما سجل 41 هدفاً، متخطياً رقم غيرد مولر (40 هدف) المسجل منذ عام 1972.

ولا يزال بإمكان ليفاندوفسكي اللحاق برقم مولر القياسي الهداف التاريخي للبوندسليغا برصيد 365 هدفاً.

وأضاف هاينر: «حتى الآن سجل 277 هدفاً، إذا سمحت له صحته وجدد معنا، سيكون قادراً على تحطيم الرقم القياسي».

ليفاندوفسكي يعود لقائمة اهتمامات ريال مدريد

وعاد مهاجم بايرن ميونخ، إلى قائمة أولويات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وسبق أن حاول النادي الإسباني، ضم المهاجم عدة مرات خلال السنوات الماضية ومنذ أيامه مع بوروسيا دورتموند وانطلاقه للنجومية.

وسيكون المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي متحمساً بالتأكيد لفكرة العمل مجدداً مع "ليفا" الذي أشرف عليه في السابق حين كان يشغل منصب المدير الفني في بايرن ميونيخ ما بين عامي 2016 و2017.