بايرن ميونيخ يعجل برحيل كوتينيو

يطمح بايرن ميونيخ أن يكون الأفضل دائماً، حتى في أوقات الأزمات، وهذا يوحي بأنباء سيئة لفيليبي كوتينيو، المعار من برشلونة.

ويتوقع أن تقل الانتقالات الكبيرة في أوروبا هذا العام بعد أن توقفت الدوريات بسبب وباء فيروس كورونا، وحدوث أزمات اقتصادية للأندية، لكن بايرن ميونيخ مازال جريئاً.

وقال حسن صالحميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لصحيفة «فيلت آم سونتاج» «نريد أن نقوي فريقنا بموهبة كبيرة من أوروبا، وأن نجلب نجماً دولياً لبايرن ميونيخ، والذي من شأنه أن يرفع جودة الفريق والمساعدة على تقديم كرة قدم مثيرة ومربحة للجماهير».

وكان يفترض أن يكون صانع الألعاب كوتينيو هو النجم الدولي، عندما أعير لبايرن قادماً من برشلونة في أغسطس الماضي، بعدما تعثرت مسيرته في إسبانيا عقب فترة مميزة مع ليفربول، لكن أداءه في بايرن لم يكن مقنعاً.

والآن خضع البرازيلي لجراحة في الكاحل، وبما أن هناك عدم وضوح للرؤية لاستئناف منافسات الدوري الألماني، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ربما يكون اللاعب بالفعل خاض آخر مبارياته مع حامل لقب البوندسليغا.

تنتهي فترة إعارة كوتينيو لبايرن في 30 يونيو القادم، ويبدو أنه من غير المرجح، وفقاً لتصريحات صالحميديتش، أن بايرن ميونيخ سيقوم بتفعيل خيار الشراء المقدر بـ 120 مليون يورو.

حتى لو كان هناك خصم كبير في سعر اللاعب فإنه هذا على الأرجح لن يغير شيئاً، ربما يحصل كوتينيو (27 عاماً) على وداع بسيط رغم أنه ارتدى القميص رقم 10 التاريخي، بعد ثمانية أشهر فقط من اعتزال آريين روبن.

والمشكلة الرئيسية لكوتينيو في بايرن ميونيخ هي استعادة توماس مولر لمستواه، حيث عانى مولر بشدة الموسم الماضي واستبعد من المنتخب الألماني، لكنه كان مذهلاً هذا الموسم، حيث يقود قائمة صانعي الأهداف في البوندسليغا بعدما صنع 16 هدفاً.

بكل وضوح، يفضل هانزي فليك، المدير الفني لبايرن، مولر وهو ما ظهر عندما حصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على عقد جديد يمتد حتى 2023.

ويركز بايرن ميونيخ على لاعبين آخرين، يحتاجون لتمديد عقودهم، بدلاً من تأمين التعاقد مع كوتينيو.