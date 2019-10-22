بايرن يتغلب على أولمبياكس العنيد

حقق بايرن ميونيخ فوزاً عصيباً على مستضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لاثنين ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

صعق العملاق البافاري بضغط كبير من الفريق اليوناني الذي تقدم في الدقيقة 23 من خلال يوسف العربي، قبل أن يرد روبرت ليفاندوفسكي بالتعادل بعد 11 دقيقة.

ثم عاد "ليفا" وأحرز التقدم للضيوف في الدقيقة 62، وأنهى كورينتين توليسو على حظوظ أولمبياكوس بهدف ثالث في الدقيقة 72.

المباراة التي هدأت بعد الهدف الثالث عادت للاشتعلال مجدداً في الدقيقة 80 حينما سجل غييرمي هدف تقليص الفارق، لكن تألق مانويل نوير حرم أولمبياكوس من العودة.

بهذا الفوز، تربع بايرن ميونيخ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد توتنهام للنقطة رقم 4 في المركز الثاني، يليه النجم الأحمر بثلاث نقاط بينما يتذيل أولمبياكوس المجموعة بنقطة وحيدة.

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